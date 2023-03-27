الهلال السوداني يتقدم بـ3 اقتراحات لـ كاف بشأن مباراة الأهلي ويهدد بالتصعيد

وجه مسؤولو نادي الهلال السوداني خطابا جديدا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن المباراة المرتقبة أمام الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستقبل ملعب "القاهرة الدولي"، المواجهة بين الأهلي والهلال السبت المقبل 1 أبريل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة مصيرية للفريقين، حيث فوز أي منهما يصعد به إلى دور الـ8 من المجموعة الثانية للمسابقة القارية خلف صن داونز المتصدر.

وأشار الهلال في خطابه إلى كاف، أنه تقدم بـ3 مقترحات، وهي إقامة المباراة بدون جمهور أو إقامتها بعدد محدد من المشجعين أو بأحقية النادي السوداني في الحصول على 5% من سعة الاستاد.

🔷 | الدكتور/ حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال، يبعث بخطاب جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بخصوص المواجهة المرتقبة، التي تجمع فريق الكرة الأول بنظيره الأهلي المصري، إليكم أبرز ما ورد في الخطاب ⬇️ pic.twitter.com/GZrXpDBHMn — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) March 26, 2023

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وفي وقت سابق طلب الأهلي من الجهات الأمنية، وجود حضور جماهيري في الملعب، ووافق الأمن على تواجد 50 ألف مشجع في المباراة.

وذكر الهلال السوداني، الاتحاد القاري بمسؤوليته الجسيمة، وهو يتجاهل كل خطابات الهلال، ويستجيب لكافة طلبات الأهلي، على أمل أن يتدارك "كاف" الموقف قبل وقوع كارثة "بورسعيد" جديدة.

وقال الهلال في بيانه أنه تلقى "خطاب كراهية وعنصرية من جانب الأهلي"، وهدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وطالب بخوض مرانه الأخير على استاد القاهرة الذي تلعب عليه مباراة الزمالك والمريخ ليلة المباراة.

المصدر: "وسائل إعلام"