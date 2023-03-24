 
مباشر

شاهد.. النجم محمد صلاح يهز شباك مالاوي ببراعة

الرياضة

شاهد.. النجم محمد صلاح يهز شباك مالاوي ببراعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzuc

تقدم المنتخب المصري على ضيفه منتخب مالاوي، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2024.

وسجل النجم محمد صلاح هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" مبكرا بحلول الدقيقة 21 من زمن اللقاء المقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بتسديدة رائعة.

إقرأ المزيد
مصر في مواجهة مالاوي.. التشكيلة الأساسية والموعد اليوم
مصر في مواجهة مالاوي.. التشكيلة الأساسية والموعد اليوم

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا