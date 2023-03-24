شاهد.. النجم محمد صلاح يهز شباك مالاوي ببراعة

تقدم المنتخب المصري على ضيفه منتخب مالاوي، في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2024.

وسجل النجم محمد صلاح هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" مبكرا بحلول الدقيقة 21 من زمن اللقاء المقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بتسديدة رائعة.

🚨 هدف مصر الاول محمد صلاح 🔥🔥 pic.twitter.com/AssKgLYx6x — 1‏OZZiil_11 (@Abu_Ahmad1413) March 24, 2023

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المصدر: RT