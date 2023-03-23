ألميريا.. فلسفته هجومية على طريقة آل الشيخ واللاعبون العرب خارج النادي لهذا السبب!

أجرى موقع "غول" حوارا مع محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني المملوك من قبل رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

ويرى المدير التنفيذي لنادي ألميريا، أن النجاح الأكبر الذي خلقه الاستثمار العربي في النادي الإسباني كان في إعادة ولاء سكان ألميريا لناديهم القابع بمدينة هويتها عربية وكانت سببا حتى في اختيار النادي من قبل آل الشيخ للاستثمار فيه.

وأكد أن فلسفة النادي هجومية ضد أي فريق كما يحب أبو ناصر (آل الشيخ) الكرة الهجومية.

وعن خطة النادي قال أن الهدف الحالي هو البقاء في الليغا ثم وضع إستراتيجية لاحقا للوصول لبطولة الدوري الأوروبي عند الاستعداد لذلك.

وحول سؤال لماذا لم يتعاقدوا مع لاعب عربي حتى الآن، أجاب العاصي: "الفوارق ليست كبيرة بين اللاعبين العرب ولاعبي أوروبا".

وأوضح: "المشكلة في العقلية والنظام نفسه، المشكلة في السعودية كما في مصر، اللاعبون المحليون يتقاضون مبالغ فيها لعدم وجود احتراف وعدم وجود بديل، فتضطر لمنحه مبالغ كبيرة أكثر كثيرا مما يستحقه".

وأكمل: "اللاعب الذي يتقاضى مليون دولار في بلده هل سيقبل بـ100 ألف دولار لو تعاقدنا معه؟ تلعب في بلدك كرة سهلة إلى جانب الشهرة لكن في إسبانيا لن يعرفك أحد وستتحدث الصحافة عن عدم لعبك بناديك الخارجي، خضت التجربة مع اللاعبين المصريين، قلة من نجحوا بالخارج الحل في تغيير النظام".

وواصل: "الأمل في المواهب الصغيرة ونضع أعيننا على لاعبين بعينهم لكن ننتظر بلوغهم 18 سنة، أو منحهم وعائلاتهم إقامة لكنها لن تحدث إلا للاعبين الواعدين كما حدث مع ميسي وبرشلونة".

وختم: "المواهب كثيرة في مصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر لكن الأهل أحيانا يشكلون عبئا بتصرفاتهم".

المصدر: goal