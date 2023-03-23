الاتحاد الروسي لهوكي الجليد: أسباب مفتعلة وراء قرار الاتحاد الدولي استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروس

استبعد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يوم الأربعاء، منتخبي روسيا وبيلاروس من المشاركة بكل البطولات العالمية التي ينظمها الموسم المقبل، بما في ذلك بطولة للسيدات في الولايات المتحدة.

وزعم الاتحاد الدولي لهوكي الجليد "آي آي إتش إف" أن قراره بتمديد الإقصاء الذي سيمتد إلى أكثر من عامين عندما ينتهي موسم 2023-24، يعود إلى مخاوف أمنية تتعلق باللاعبين وقضايا تتعلق بالمنافسة والمشجعين.

وبخصوص السماح لروسيا بالعودة للمشاركة، علق رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لوك تارديف قائلا: "إنه سابق لأوانه.. هناك الكثير من المخاطر".

من جهته، نفى الاتحاد الروسي لهوكي الجليد مخاوف الاتحاد الدولي الأمنية، مؤكدا أنها "أسباب مفتعلة" لإبعاد فرقه عن المنافسة.

وقال في بيان: "إنه قرار غير بناء وغير مفيد للهوكي العالمي".

هذا ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للسيدات في مدن أمريكية في مارس أو أبريل من العام المقبل، ومن المقرر أيضا إقامة بطولة الرجال في جمهورية التشيك في مايو المقبل.

المصدر: "أ ب" + RT