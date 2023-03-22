إبراهيموفيتش يحرج صحفيا بسؤاله عن تنظيم قطر لمونديال 2022 (فيديو)

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي، من جديد لقائمة منتخب بلاده، عودة واكبها ظهور له في المؤتمر الصحفي بكاريزمته المعهودة وتصريحاته النارية.

وتستعد السويد لمواجهة بلجيكا وأذربيجان في التصفيات المؤهلة ليورو 2024. وإن شارك إبرا مع السويد فسيصبح صاحب أطول مسيرة مع منتخب أوروبي.

وخلال وجوده في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده، طرح صحفي سؤالا عليه حول انطباعاته عن مونديال قطر الذي شهد تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب والدولة المستضيفة.

فأجاب زلاتان "ذهبت إلى هناك (قطر) مع العائلة وأمضيت يومين فيها وكان كل شيء رائعا.. التنظيم: 10 نقاط، الخبرة: 10 نقاط، المباراة: 10 نقاط، الجماهير: 10 نقاط، الطعام: 10 نقاط، الرحلة: 10 نقاط، كل شيء يستحق 10 من أصل 10".

🚨🚨 — زلاتان إبراهيموفيتش يرد بطريقة رائعة على صحفي سويدي بعد أن سأله عن تنظيم كأس العالم في قطر 2022م



😂😂😂 pic.twitter.com/3pSPJpzga6 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 21, 2023

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ثم أشار الصحفي إلى أن "قطر واجهت انتقادات بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان" فرد "السلطان" بسرعة "10 نقاط".

وتابع السويدي: "هذه البلد لديها نظام، ليست هناك جرائم أو انتشار للمخدرات، أما في السويد تتواجد هذه الأمور".

وختم تصريحاته بتوجيه جمل صادمة للصحفي الذي سأله: "ربما كنت تنتظر مني إجابة غير هذه، لكنني قلت ما رأيته وما عشته في قطر بالفعل".

وواصل زلاتان: "عانيت من الإصابة وغبت عن الملاعب لمدة 14 شهرا في الفترة الأخيرة، لكن الآن يمكنني المشاركة بشكل طبيعي ودون ألم، وأشعر بأنني والد لهذه المجموعة في المنتخب".

وسبق لإبراهيموفيتش أن ارتدى قميص منتخب السويد في 121 مباراة دولية، سجل خلالها 62 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن مهاجم ميلان البالغ 41 عاما لم يشارك في مونديال قطر بسبب إخفاق السويد في التأهل إلى النهائيات، إلا أنه حل ضيفا في المباراة النهائية، حيث انتشرت صوره في مدرجات مباراة الأرجنتين ضد فرنسا إلى جانب نجم التنس نوفاك دجوكوفيتش ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

المصدر: "وسائل إعلام"