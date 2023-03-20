بإنجاز تاريخي.. النجم الإسباني ألكاراز يفوز ببطولة إنديان ويلز (فيديو)

توج النجم الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة إنديان ويلز الأمريكية، ذات الأف نقطة، والتي بلغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف دولار، على حساب الروسي دانييل مدفيديف.

ونجح ألكاراز المصنف الثاني عالميا، في الفوز بسهولة على مدفيديف المصنف سادسا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما فجر اليوم الاثنين.

حقق النجم الإسباني أول فوز له على منافسه الروسي في ثاني مواجهة بينهما حتى الآن، وتوج باللقب الثاني له هذا العام بعد بطولة الأرجنتين المفتوحة، واللقب الثامن في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وأصبح كارلوس ألكاراز (19 عاما) أصغر لاعب يفوز بلقب بطولة إنديان ويلز للأساتذة ذات ألف نقطة، وثاني لاعب في التاريخ يفوز بثلاث بطولات للأساتذة، قبل أن يكمل ربيع الـ20، بعد مواطنه النجم رافائيل نادال (6 بطولات)، حيث سبق له وتوج ببطولتي ميامي ومدريد، وسيستعيد عرش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين اليوم الاثنين.

🏆🏆🏆

🫴🫴🫴@carlosalcaraz joins his countryman Rafael Nadal as the only players to win at least three ATP Masters 1000 titles as teenagers 💫@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadisepic.twitter.com/1UB0HU75Gl — ATP Tour (@atptour) March 20, 2023

في المقابل تعرض مدفيديف (27 عاما) للهزيمة الأولى بعد 19 فوزا متتاليا، في أطول سلسلة انتصارات في موسم واحد بالنسبة له، وحصد ثلاثة ألقاب هذا العام (روتردام والدوحة ودبي)، و19 لقبا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT