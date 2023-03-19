كمبيوتر عملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا 2023

توقع جهاز حاسوب آلي هوية الفريق الذي سيفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، خلال الموسم الحالي (2022-2023)، استنادا على نتائج قرعة دور الثمانية، التي أجريت يوم الجمعة الماضي.

وأسفرت القرعة عن "نهائي مبكر" بين فريقي بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، والفائز من هذه المواجهة سيلعب "نهائي آخر" ضد الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وتشيلسي الإنجليزي.

كما أسفرت القرعة عن "ديربي" إيطالي بين نابولي وميلان، بينما سيلعب الفريق الإيطالي الآخر إنتر ميلان ضد بنفيكا البرتغالي.

وذكر موقع "sportbible"، وفقا لتوقعات الحاسوب الآلي، فإن مانشستر سيتي هو الأقرب للتتويج بلقب بطل "التشامبيونز ليغ"، وذلك للمرة الأولى في تاريخه بنسبة كبيرة بلغت 28%، بينما حل بايرن ميونخ في المركز الثاني بنسبة 18%.

وحسب المصدر فقد جاء نابولي متصدر ترتيب الدوري الإيطالي في المركز الثالث بنسبة 17%، متفوقا على ريال مدريد حامل اللقب والرقم القياسي للبطولة، الذي يملك نسبة 13%.

وتذيل ميلان حامل لقب بطل الدوري الإيطالي الترتيب بين قائمة المرشحين بنسبة 3% فقط، خلف كل من بنفيكا وإنتر ميلان وتشيلسي على الترتيب.

المصدر: "sportbible"