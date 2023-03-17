 
مباشر
عاجل
الكرملين يعلن عن موعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو ويكشف أجندة محادثاته مع بوتين

بقرار صادم.. "فيفا" يعرقل مسيرة الأهلي السعودي

الرياضة

بقرار صادم..
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uy3l

تعرض نادي أهلي جدة لأزمة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بحرمانه من فترتين للتعاقدات، وذلك بسبب كثرة القضايا على النادي.

ووفقا لما جاء بقناة "الرياضة السعودية" فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر توقيع عقوبات قاسية ضد الأهلي، بحرمانه من قيد الصفقات الجديدة لفترتي تسجيل.

والصدمة الكبرى أن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف، إذ أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي أن فيفا لم يتقبل حجة الأهلي في القضية الأخيرة الخاصة باللاعب لويس غرابان، والتي فسخ بها اللاعب عقده لعدم حصوله على رواتبه لعدة أشهر، بينما كانت حجة الراقي أنه ليس لديه حساب بنكي في السعودية، والنادي لم يتمكن من تحويل المبالغ لحساب خارجي.

إقرأ المزيد
الفيفا يلزم
الفيفا يلزم "الشباب السعودي" بسداد 4 ملايين يورو
إقرأ المزيد
رسميا.. إنفانتينو يحافظ على رئاسة
رسميا.. إنفانتينو يحافظ على رئاسة "الفيفا" بالتزكية

وبخلاف الحرمان من التعاقدات، ألزمت غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا، الأهلي بسداد 4 ملايين ونصف ريال لغرابان، إلى جانب غرامات التأخير في السداد.

وأكد الإعلامي السعودي عبدالرحمن الحميدي على ذلك، حيث قال: "الفيفا اتخذ قرارا معاقبة أهلي جدة، والمنع سيحدث حتى لو دفع أموال كل القضايا التي على النادي".

وهبط النادي للدرجة الثانية في الموسم الماضي ويستعد للعودة مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري يلو السعودي، برصيد 52 نقطة، خلف المتصدر نادي الحزم برصيد 53 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو