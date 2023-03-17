بقرار صادم.. "فيفا" يعرقل مسيرة الأهلي السعودي

تعرض نادي أهلي جدة لأزمة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بحرمانه من فترتين للتعاقدات، وذلك بسبب كثرة القضايا على النادي.

ووفقا لما جاء بقناة "الرياضة السعودية" فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر توقيع عقوبات قاسية ضد الأهلي، بحرمانه من قيد الصفقات الجديدة لفترتي تسجيل.

والصدمة الكبرى أن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف، إذ أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي أن فيفا لم يتقبل حجة الأهلي في القضية الأخيرة الخاصة باللاعب لويس غرابان، والتي فسخ بها اللاعب عقده لعدم حصوله على رواتبه لعدة أشهر، بينما كانت حجة الراقي أنه ليس لديه حساب بنكي في السعودية، والنادي لم يتمكن من تحويل المبالغ لحساب خارجي.

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وبخلاف الحرمان من التعاقدات، ألزمت غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا، الأهلي بسداد 4 ملايين ونصف ريال لغرابان، إلى جانب غرامات التأخير في السداد.

وأكد الإعلامي السعودي عبدالرحمن الحميدي على ذلك، حيث قال: "الفيفا اتخذ قرارا معاقبة أهلي جدة، والمنع سيحدث حتى لو دفع أموال كل القضايا التي على النادي".

وهبط النادي للدرجة الثانية في الموسم الماضي ويستعد للعودة مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري يلو السعودي، برصيد 52 نقطة، خلف المتصدر نادي الحزم برصيد 53 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"