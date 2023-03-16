وعد فوفى.. حارس بايرن يهدي زميله شاحنة محملة بالشوكولاتة السويسرية! (فيديو)

أوفى حارس مرمى بايرن ميونيخ، السويسري يان سومر، بوعد قطعه لزميله الهولندي ماتياس دي ليخت، بعد مباراتهم ضد باريس سان جيرمان، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وقال موقع "fcbinside" الألماني، إن سومر كلف إحدى الشركات في بلاده، بإرسال ما مجموعة 700 كيلوغرام من أجود أنواع الشوكولاتة السويسرية لزميله الهولندي.

وتكفلت شركة كاغي (kagi) بتوفير هذه الكمية الكبيرة من الشوكولاتة، التي أرسلتها بالفعل إلى دي ليخت، يوم الخميس الماضي 9 مارس الجاري، ليتم التبرع بكامل الكمية فيما بعد لإحدى المؤسسات الخيرية في ألمانيا.

وكاد سومر يورط فريقه في الشوط الأول، في وقت كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ويتسبب بهدف يعيد الفريق الباريسي، الذي خسر ذهابا بهدف نظيف، إلى أجواء المنافسة.

حيث تأخر سومر في تشتيت الكرة، لتقطع منه وتصل إلى فاتينيا، لاعب سان جيرمان، الذي أرسلها باتجاه المرمى الخالي، قبل أن يتدخل دي ليخت في الوقت الحاسم، ويبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

Yann Sommer avait promis qu'il ferait livrer un camion rempli de chocolat suisse à De Ligt après son sauvetage face au PSG. 🍫



Il l'a fait. ✅



Les 700 kg de marchandises ont cependant été offerts à une oeuvre caritative. 👏



📸 @tzmuenchenpic.twitter.com/rsItMg4jek — Actu Foot (@ActuFoot_) March 14, 2023

وفي النهاية نجح بايرن في تجديد فوزه على سان جيرمان، وهذه المرة بنتيجة 2-0، ليبلغ العملاق "البافاري" ربع نهائي "التشامبيونزليغ" بنتيجة إجمالية 3-0.

وبعد المباراة، شكر سومر زميله دي ليخت، ووعده بإرسال شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية الفاخرة، تصله إلى عتبة بيته.

⛔ دي ليخت ⛔



إنقاذ خيالي من ماتياس دي ليخت للكرة من أمام خط المرمى! 🤯 👏#البايرن#بايرن_باريسpic.twitter.com/cFMUfL1nMp — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 10, 2023

المصدر: "Fcbinside"