أعمال عنف.. إصابات وحرائق في اشتباكات بين جماهير فرانكفورت ونابولي

دخل جمهور آينتراخت فرانكفورت في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الإيطالي وجمهور نابولي، قبل ساعات من مباراة الفريقين المقررة اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وحسب شبكة "بي إن سبورت" وموقع "فوتبول إيطاليا"، أشعل جمهور آينتراخت فرانكفورت، النيران في العديد من السيارات، منها سيارة للشرطة.

وأشارت إلى أن "ألتراس" أتالانتا انضم إلى جمهور آينتراخت فرانكفورت أثناء عمليات الشغب، بسبب حالة العداء مع نابولي.

وأوضحت أن الوضع بات متدهورا في مدينة نابولي، خاصة أن الفيديوهات الخاصة بالاشتباكات أظهرت تدمير مقاهي كاملة، بالإضافة إلى استخدام مجموعة كبيرة من الألعاب النارية.

وسافر مشجعو آينتراخت فرانكفورت إلى نابولي لحضور المباراة، رغم الحظر المفروض على بيع التذاكر للمقيمين في مدينة فرانكفورت.

وقامت السلطات الإيطالية بفرض الحظر، الذي تم رفعه ليوم واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يعاد فرضه من جديد، بسبب الاشتباكات مع الجماهير الإيطالية خلال مباراة الذهاب التي جرت يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، في فرانكفورت.

المصدر: وكالات