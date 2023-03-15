قبل مواجهة روسيا.. منتخب العراق يعسكر في سوتشي

أكد الجهاز الإداري للمنتخب العراقي، الثلاثاء، أن معسكر أسود الرافدين سيقام في مدينة سوتشي الروسية.

وقال محمد عماد المنسق الإعلامي لمنتخب العراق: "وجهنا جميع الدعوات إلى اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة معسكر روسيا وما زلنا ننتظر الرد".

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وتابع: "لا تغيير على القائمة إلا في حال حودث إصابات أو تعذر التحاق أحد اللاعبين.. المعسكر سيقام في مدينة سوتشي والمباراة ستقام في سان بطرسبورج كما هو مقرر".

وختم: "سنتوجه إلى مدينة سان بطرسبورغ قبل موعد المباراة بيوم واحد لخوض اللقاء الودي مع المنتخب الروسي الذي سيلعب بكامل نجومه في الـ26 من الشهر الجاري".

يذكر أن المنتخب الروسي سيلعب يوم 23 مارس مباراة ودية مع المنتخب الإيراني في طهران.

المصدر: "وكالات"