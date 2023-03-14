إنتر ميلان يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال بشق الأنفس

انتزع فريق إنتر ميلان بطاقة العبور للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من مضيفه بورتو البرتغالي، بتعادله معه من دون أهداف في لقاء الإياب الذي جمعتهما مساء الثلاثاء.

وحالف الحظ الفريق الإيطالي، وخاصة في الرمق الأخير من عمر المباراة، عندما تعاطف القائم والعارضة معه في آخر هجمة للفريق البرتغالي، فقد ارتدت كرة من القائم وأخرى من العارضة في ظرف بضع ثوان من الوقت بدل الضائع على ملعب "دراغاو - Estadio do Dragao" بمدينة بورتو.

وكان إنتر ميلان قد فاز على بورتو بهدف وحيد في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الأربعاء 22 فبراير الماضي، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، ليحجز الفريق الإيطالي مقعدا له بين الثمانية الكبار في دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ".

المصدر: RT