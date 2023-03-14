الروسي أليكسي سارانا يفوز ببطولة أوروبا للشطرنج

فاز لاعب الشطرنج الروسي أليكسي سارانا ببطولة أوروبا والتي أقيمت في صربيا.

وسجل اللاعب الروسي 8.5 نقطة من أصل 11. ونال كيريل شيفتشينكو ممثل رومانيا ودانيال داردا الذي يلعب لمنتخب بلجيكا نفس النقاط، واحتلوا المركزين الثاني والثالث على التوالي في المؤشرات الإضافية.

إقرأ المزيد

وسجل لاعب روسي آخر هو أندريه إسبينكو 8 نقاط واحتل المركز الثامن.

وفقا للقواعد، حصل 23 لاعب من أقوى المشاركين في البطولة الأوروبية على بطاقات التأهل لكأس العالم للاتحاد الدولي للشطرنج 2023.

في 28 فبراير، أصبح معروفا أن روسيا تم قبولها كعضو في الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

المصدر: "لينتا.رو"