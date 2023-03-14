5 لاعبين عرب.. "كاف" يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل الذي نشره الكاف عبر صفحته على "تويتر"، وجود 5 لاعبين عرب، بواقع لاعبين من الرجاء المغربي ولاعب من مواطنه الوداد، ولاعب من الزمالك المصري وآخر من شبيبة القبائل الجزائري.

🇲🇦 الرجاء ✖️ 2

🇲🇦 الوداد✖️ 2

🇹🇿 سيمبا ✖️ 2

🇿🇦 ماميلودي صنداونز ✖️2

🇪🇬 الزمالك✖️ 1

🇸🇩 الهلال ✖️ 1

🇩🇿 شبيبة القبائل ✖️ 1



📋 تشكيل الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا! 🌟#TotalEnergiesCAFCL | #TeamOfTheWeekpic.twitter.com/Yf3qHjPCEY — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 13, 2023

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي "الوداد المغربي"

الدفاع: كابومبي "سيمبا التنزاني" - أرسين زولا "الوداد المغربي" - محمد نهيري "الرجاء المغربي" - موسى بنزايد "شبيبة القبائل الجزائري"

الوسط: وليد صابر "الرجاء المغربي" - تشاما "سيمبا التنزاني" - أحمد سيد زيزو "الزمالك المصري" - ديفيد أباجنا "الهلال السوداني" - شالوليلي "صن داونز الجنوب إفريقي".

الهجوم: زواني "صن داونز الجنوب إفريقي".

المصدر: twitter/CAFCLCC_ar