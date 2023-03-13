موراتا يقود أتلتيكو للفوز على جيرونا بهدف قاتل

انتزع أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا من مضيفه جيرونا (1-0) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واقتنص المهاجم ألفارو موراتا هدف الفوز الوحيد لفريقه بعد نصف ساعة من نزوله إلى أرضية ملعب "مونتيليفي البلدي"، في الوقت القاتل بالدقيقة الثانية المحتسبة بدلا للضائع، وبعد العودة إلى تقنية الفيدية "VAR" للتأكد من عدم وجود وضعية التسلل.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول على جيرونا في عقر داره منذ صعوده لمصاف أندية دوري الأضواء "لا ليغا" في عام 2017، بعد تعادله معه في زيارتيه السابقتين عامي (2017 و2018) بهدفين لكل منهما ومن ثم بهدف لمثله على الترتيب.

ورفع اتلتيكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثالث مبتعدا بفارق 3 نقاط عن ملاحقه المباشر ريال سوسييداد.

بينما مني فريق جيرونا بالهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 30 نقطة، وتراجع إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT