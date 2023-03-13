نزال استعراضي.. بين "رجل الثلج" ومدير أعمال مقاتلي الـ"بوب – MMA"

تعادل المقاتل السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة MMA الروسي جيف مونسون، مع مدير العديد من مقاتلي الـ"بوب – MMA" الشهير الأرمني أرتور فاردانيان، في نزال استعراضي بالملاكمة.

وكان هذا النزال هو الرئيسي ضمن سهرة للملاكة الاحترافية في العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين، وجرى بقواعد الملاكمة أيضا، ولكن مع بعض التغييرات، فقد تألف من ثلاث جولات واقتصر زمن كل واحدة منها على دقيقتين فقط بدلا من ثلاث دقائق.

يذكر أن جيف مونسون هو مقاتل أمريكي للفنون القتالية المختلطة، حصل على الجنسية الروسية في عام 2018، وأصبح نائبا في مجلس مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو، وهو بصدد التخلي عن الجنسية الأمريكية، كما أعلن بنفسه مؤخرا.

يبلغ جيف مونسون من العمر 52 عاما، ولد في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في هذا البلد في أنواع مختلفة من الرياضات القتالية والاتحادات، بما في ذلك العديد من النزالات ضمن اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وحقق مونسون خلال مسيرته الاحترافية 61 فوزا مقابل 27 هزيمة وتعادلين.

المصدر: "sport24.ru"