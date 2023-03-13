بعد زيارة لعيادة طبية.. بوغبا : "ليس لدي عقل"!

أجرى الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق يوفنتوس، صباح اليوم الاثنين، المزيد من الفحوصات في عيادة "جي ميديكال" الطبية، لكشف طبيعة الإصابة التي عانى منها قبل مواجهة سامبدوريا أمس الأحد.

وغاب بوغبا عن مباراة سامبدوريا (4-2)، التي جمعتهما مساء أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكد الإيطالي ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن اللاعب الفرنسي عانى من مشكلة عضلية.

وذكر موقع "توتوميركاتو ويب" الإيطالي، أن بوغبا بدا عليه الإرهاق عقب خروجه من العيادة الطبية، لدرجة أنه رفض تلبية طلبات الجماهير المتواجدة في الخارج بالحصول على توقيعه.

وأضاف: "رفض (بول) طلب الجماهير، وبرر ذلك قائلا: "عفوا، ليس لدي عقل".

ولفت الموقع إلى أن بوغبا يمر بمشكلة ذهنية منذ عدة أشهر، في ظل غيابه المستمر عن الفريق، منذ انضمامه في الصيف الماضي، قادما من مانشستر يونايتد.

ولم يشارك بول بوغبا (29 عاما) سوى دقائق معدودة بقميص يوفنتوس في ولايته الثانية، بعدما غاب عن الفريق الأشهر الماضية، بسبب إصابة تعرض لها في الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم، ثم إصابات أخرى.

المصدر: وسائل إعلام