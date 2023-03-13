المنتخب الروسي يشارك في بطولة آسيا الوسطى لكرة القدم

ذكر الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم أن المنتخب الروسي سيشارك في بطولة اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم.

وقال فريدون ساليف، المسؤول الإعلامي لاتحاد كرة القدم في طاجيكستان ، لوكالة "ريا نوفستي"، إن المنتخب الروسي سيشارك في البطولة الأولى لاتحاد كرة القدم لآسيا الوسطى.

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وستشارك البلدان الأعضاء في هذا الاتحاد في البطولة، طاجيكستان وإيران وأوزبكستان وقرغيزستان وتركمانستان وأفغانستان، كما يخطط منظمو البطولة لدعوة أحد المنتخبات الآسيوية.

وسيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين مكونة من أربعة فرق لكل منها، ويلعب كل فريق ثلاث مباريات على الأقل.

ومن المقرر أن تقام مباريات مرحلة المجموعات في مدينتي طشقند وبيشكيك، وتستمر البطولة في الفترة من 9 إلى 21 يونيو القادم.

وتأسس اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم CAFA في يونيو 2014 وهو أحد الاتحادات الإقليمية الخمسة للاتحاد الآسيوي.

ويضم الاتحاد الآسيوي أيضا اتحاد دول جنوب شرق آسيا واتحاد شرق آسيا واتحاد جنوب آسيا واتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

المصدر: وكالة "نوفوستي" الروسية