صلاح يهدر ركلة جزاء بغرابة وليفربول يسقط أمام بورنموث

تعرض نادي ليفربول لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما يوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل فيليب بيلينغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.

وأتيحت لنادي ليفربول فرصة ذهبية لتعديل النتيجة في الدقيقة 68 عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي بورنموث داخل منطقة الجزاء.

ركلة الجزاء الضائعه من صلاح pic.twitter.com/XWA3WsfXki — سناب قول (@goal_f9) March 11, 2023

ولكن النجم المصري محمد صلاح نفذ الركلة برعونة وسدد الكرة خارج إطار المرمى.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن هذه المرة الأولى التي يسدد فيها صلاح ركلة جزاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، خارج إطار المرمى.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة وبقي في المركز الخامس، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة وارتقى للمركز الـ16 مؤقتا.

المصدر: RT + "سكواكا"