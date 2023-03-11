أول قرار لريال مدريد بعد اتهام النيابة الإسبانية برشلونة بـ"رشوة" الحكام

أصدر ريال مدريد بيانا للتعليق على الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الإسبانية لنادي برشلونة في قضية تحويل "البارسا" مدفوعات مشبوهة لمسؤول التحكيم السابق خوسيه نيغريرا.

وقال ريال مدريد في بيانه: "في ضوء الطبيعة الخطيرة للاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الإسبانية لبرشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة فساد مبررة وعلاقاتهم بمن كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (في رابطة الدوري الإسباني)، خوسيه ماريا إنريكيس نيغرير. سيجتمع مجلس الإدارة بشكل عاجل ظهر غد الأحد من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن".

واتهمت النيابة الإسبانية أمس الجمعة، نادي برشلونة والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه نيغريرا بـ"الفساد"، على خلفية تحويل "البارسا" مدفوعات مشبوهة إلى لنيغريرا.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي الكتالوني بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

وقال الادعاء "حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بحيث يقوم، بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية ومقابل المال، بأفعال تمنح الأفضلية لنادي برشلونة في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج والمسابقات".

وأشار الادعاء إلى أن النادي الكتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018.

المصدر: realmadrid.com