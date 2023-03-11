بيع قفازات حارس الأرجنتين في نهائي مونديال قطر بمبلغ كبير

بيعت قفازات حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز التي ارتداها خلال ركلات الترجيح بنهائي مونديال قطر 2022 ضد فرنسا، بمزاد مقابل 45 ألف دولار لمساعدة مرضى مستشفى سرطان الأطفال.

وكتبت المؤسسة الأرجنتينية لطب الأطفال على موقع "إنستغرام": "45 ألف دولار أمريكي لقفازات مارتينيز من أجل مساعدة أطفال غاراهان"، في إشارة إلى جناح الأورام في مستشفى غاراهان، الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

وأجري المزاد على شبكة الإنترنت أمس الجمعة وانضم إليه عبر الفيديو مارتينيز من منزله في إنجلترا حيث يحترف مع نادي أستون فيلا.

وقال الحارس خلال الحدث "عندما منحوني فرصة تقديم قفازات كأس العالم، لم أتردد، هذه قضية جيدة للأولاد".

وتابع "لا تلعب نهائيات كأس العالم كل يوم، (القفازات) مميزة. لكنها تساعد طفلا أكثر من وضعي إياها داخل خزانة في منزلي".

وكانت الأرجنتين أحرزت لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

المصدر: وكالات