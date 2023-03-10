إنتر يتعرض لخسارة مفاجئة أمام سبيزيا قبل مواجهة بورتو الأوروبية

تعرض نادي إنتر لخسارة مفاجئة على أرض مضيفه سبيزيا بنتيجة 2-1 يوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم سبيزيا بهدف سجله دانييل مالديني في الدقيقة 55، وأدرك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق، منح مبالا نزولا هدف الفوز لسبيزيا من ركلة جزاء.

ورفع سبيزيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر بينما توقف رصيد إنتر عند 50 نقطة في المركز الثاني ويتخلف بفارق 15 نقطة عن المتصدر نابولي الذي يواجه غدا السبت مضيفه أتالانتا في قمة المرحلة الـ26.

وجاءت خسارة إنتر قبل مواجهته المصيرية ضد مضيفه بورتو البرتغالي الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر فاز ذهابا بهدف دون رد.

المصدر: RT