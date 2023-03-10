كاساس يعلن قائمة منتخب العراق لمواجهة روسيا وديا

أعلن الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق قائمة اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا، الذي سيقام في مدينة سوتشي اعتبارا من 21 من الشهر الحالي.

وسيتخلل المعسكر مواجهة العراق ضد منتخب روسيا في الـ26 من الشهر الحالي في مدينةِ سان بطرسبورغ.

وتألفت قائمة منتخب العراق من 25 لاعبا هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، علي عدنان، مصطفى ناظم، علي فائز، مناف يونس، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، فرانس ضياء، الآي فاضل، أمجد عطوان، محمد علي عبود، أمير العماري، زيدان إقبال، ألكسندر أوراها، أسامة رشيد، كيفن يعقوب، إبراهيم بايش، أحمد فرحان، حسين جبار، حسين علي، أيمن حسين، أسو رستم وعلي الحمادي.

أعلن مدربُ المنتخبِ الوطنيّ "خيسوس كاساس" قائمةَ اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينةِ سوتشي بداية من 21 من الشهر الحالي. وسيتخلل المعسكر مواجهة منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر نفسه في مدينةِ سانت بطرسبيرغ.

وتألفت القائمةُ من (25) لاعباً هم كل من: pic.twitter.com/rFQpqZWh0D — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 10, 2023

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الروسي سيواجه إيران وديا في طهران قبل ثلاثة أيام من لقائه ضد العراق.

المصدر: الاتحاد العراقي لكرة القدم