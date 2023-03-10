الشيخ مشاري العفاسي يثير الجدل بفيديو لرونالدو

أثار القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي مشاري راشد العفاسي، تفاعلا واسعا بعد نشره فيديو للبرتغالي كريستيانو رونالدو عقب نهاية مباراة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي.

وانتهت المباراة التي أقيمت أمس الخميس لحساب المرحلة الـ20 من الدوري السعودي، بفوز اتحاد جدة على رفاق رونالدو بهدف دون رد.

وبعد المباراة، نشر العفاسي عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو يظهر فيه رونالدو وهو غاضب جدا من الخسارة حيث قام بركل قارورة مياه كانت على أرضية الملعب.

ولم يرفق العفاسي الفيديو بأي تعليق، وهو ما أثار فضول متابعيه للتكهن بسبب نشره.

وقال بعض المتابعين، إن العفاسي أراد من خلال الفيديو التعبير عن رفضه لتصرف رونالدو، فيما قالوا آخرون إنها إشارة على تشجيع الشيخ الكويتي لنادي اتحاد جدة.

وكان القارئ الكويتي، أثار تفاعلا كبيرا أيضا في مونديال قطر، بعد تغريدة نشرها عن اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي بعد خروج المنتخب السعودي من البطولة.

وقال العفاسي حينها في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر": "الآن وبعد خروج الصقور .. كل الأمنيات لهذا الأسطورة.. اللي فزنا عليه.. بأن يحمل كأس العالم .. يستاهل".

المصدر: RT