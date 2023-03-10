نيمار يصل إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية في كاحله (فيديو)

وصل نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، يوم الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء عملية جراحية في كاحله في مستشفى "سبيتار".

وأعلن مستشفى "سبيتار" عبر حسابه في موقع "تويتر"، أمس الخميس، أن نيمار سيخضع لعملية جراحية في المستشفى سيشرف عليها جراح الكاحل الخبير في "سبيتار"، البروفسور بيتر دهوغ، وجراح الكاحل الشهير جيمس كالدر.

البرازيلي #نيمار نجم #باريس_سان_جيرمان يصل إلى الدوحة لاجراء عملية جراحية في مستشفى الطب الرياضي #سبيتارpic.twitter.com/NEmxANlk8S — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 10, 2023

وسبق للاعب البرازيلي أن زار "سبيتار" في يناير 2019، حيث خضع لسلسلة فحوصات وتقييمات طبية في المستشفى القطري كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرض لها في فبراير 2018.

Neymar (@neymarjr ) to undergo surgery at Aspetar Hospital in Doha.



Brazilian and @PSG_inside football superstar Neymar da Silva Santos Junior will undergo surgery, at Aspetar, the world-renowned Orthopaedic & Sports Medicine Hospital in Doha, Qatar.



🔗👉https://t.co/HR2EDslr6Qpic.twitter.com/g1Jy0h8Jwf — Aspetar سبيتار (@Aspetar) March 9, 2023

ويشتهر قسم الجراحة في مستشفى "سبيتار" بخبرته في إجراء العمليات الرياضية والجراحة بالمنظار باستخدام أحدث التقنيات والمعدات.

وكان باريس سان جيرمان، أعلن الأسبوع الماضي أن نيمار سيخضع لعملية جراحية في كاحله الأيمن في الدوحة وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

المصدر: RT