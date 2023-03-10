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نيمار يصل إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية في كاحله (فيديو)

الرياضة

نيمار يصل إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية في كاحله (فيديو)
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وصل نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، يوم الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء عملية جراحية في كاحله في مستشفى "سبيتار".

وأعلن مستشفى "سبيتار" عبر حسابه في موقع "تويتر"، أمس الخميس، أن نيمار سيخضع لعملية جراحية في المستشفى سيشرف عليها جراح الكاحل الخبير في "سبيتار"، البروفسور بيتر دهوغ، وجراح الكاحل الشهير جيمس كالدر.

وسبق للاعب البرازيلي أن زار "سبيتار" في يناير 2019، حيث خضع لسلسلة فحوصات وتقييمات طبية في المستشفى القطري كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرض لها في فبراير 2018.

ويشتهر قسم الجراحة في مستشفى "سبيتار" بخبرته في إجراء العمليات الرياضية والجراحة بالمنظار باستخدام أحدث التقنيات والمعدات.

وكان باريس سان جيرمان، أعلن الأسبوع الماضي أن نيمار سيخضع لعملية جراحية في كاحله الأيمن في الدوحة وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

المصدر: RT

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