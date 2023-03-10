نجم فيردر بريمن ميتشل فايزر يعلن عن رغبته في تمثيل منتخب الجزائر

أعرب ظهير فيردر بريمن الألماني، ميتشل فايزر، عن رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول، رغم دفاعه عن ألوان المنتخبات الألمانية للفئات العمرية، مستفيدا من الأصول الجزائرية لوالدته.

وقال فايزر (28 عاما) في مؤتمر صحفي أمس الخميس "كان هذا الخيار (تمثيل الجزائر) يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفا مهما بالنسبة لي. لدى ميزة اللعب مع منتخبين وأملك فرصة أكبر لخوض بطولة كبرى مع الجزائر".

ولد فايزر في كولن في ألمانيا من أب ألماني وأم من أصول جزائرية ويتكلم الفرنسية قليلا وكشف "والدي لعب في فرنسا على مدى سنتين عندما كنت شابا. في الواقع، كنت أتكلم الفرنسية أفضل من الألمانية حينها، لكنني نسيت الكثير من الكلمات في الوقت الحالي".

وكشف اللاعب الذي حمل سابقا ألوان بايرن ميونخ وكايزرسلاوترن وهرتا برلين وباير ليفركوزن "لم يسبق لي أن زرت الجزائر ولا أدري أي شيء عن ثقافتها أو كيفية العيش فيها، لكنني أعشق التجارب، أتطلع إلى التحديات".

وخاض فايزر أربعين مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين، وتوج بطلا لأوروبا لفئة تحت 21 عاما في 2017.

وتستعد الجزائر لمواجهة النيجر ذهابا وإيابا هذا الشهر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لكن من المستبعد أن يتواجد فايزر ضمن القائمة الرسمية لخوض المباراتين، كونه لا يملك جواز سفر جزائريا حتى الآن وهو مطالب بتغيير جنسيته الرياضية أيضا.

وكان المدرب جمال بلماضي، وعد بإعادة هيكلة المنتخب الجزائري للمنافسة على لقب كأس الأمم التي ستستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل والتأهل إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المصدر: أ ف ب