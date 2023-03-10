شهادة ميلاد "جديدة" تفضح تزييف سن نجم منتخب ألمانيا

ظهرت وثيقة جديدة تبرهن على تزييف يوسوفا موكوكو، الذي مثل منتخب ألمانيا وناديا عملاقا بحجم بوروسيا دورتموند، لعمره الحقيقي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق بأن موكوكو لا يبلغ عمره 18 عاما، بل إنه أكبر من ذلك بفارق 4 سنوات على لأقل.



من جانبها، نشرت صحيفة "Bunte" الألمانية شهادة ميلاد موكوكو، التي تكشف عن ميلاده يوم 19 يوليو 2000.

الوثيقة صدرت في ياوندي عاصمة الكاميرون باسم يوسف محمدوـ ووجدت الصحيفة الوثيقة أثناء التحقيق في سيرة موكوكو.

Borussia Dortmund'un 2004 doğumlu oyuncusu Youssoufa Moukoko'nun gerçek yaşının 18 olmadığı öne sürüldü.



Bunte dergisi'nin paylaştığı Moukoko'nun adına düzenlenen 4621/2000 numaralı doğum belgesinde Moukoko'nun doğum yılı 2000 olarak gözüküyor. pic.twitter.com/jhGfMjbLZd — 343 Digital (@343_digital) March 10, 2023

ويعني ذلك أن الدولي الألماني الشاب يبلغ حاليا 22 عاما، وليس 18 مثلما هو مثبت.

وأشارت إلى محاولة المهاجم الكاميروني الأصل، إخفاء الشهادة، لكن ذلك باء بالفشل قبل تسريبها لوسائل الإعلام.

وما زال من غير المعروف مدى صحة هذه الشهادة، والتي إن صحت فإنها تعني أن لموكوكو والدين آخرين، حيث إن الأب في الشهادة اسمه عثمان محمدو (سائق سيارة أجرة) والأم يوسوفا حريرة (ربة منزل).

وتألق موكوكو مع بوروسيا دورتموند تحت 17 عاما بشكل لافت للنظر، سجل 90 هدفا في 56 مباراة، والموسم الجاري بصم فيه على 6 أهداف في 18 مباراة بالبوندسليغا.

المصدر: "وسائل إعلام"