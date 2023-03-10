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شهادة ميلاد "جديدة" تفضح تزييف سن نجم منتخب ألمانيا

الرياضة

شهادة ميلاد
AFP
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ظهرت وثيقة جديدة تبرهن على تزييف يوسوفا موكوكو، الذي مثل منتخب ألمانيا وناديا عملاقا بحجم بوروسيا دورتموند، لعمره الحقيقي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق بأن موكوكو لا يبلغ عمره 18 عاما، بل إنه أكبر من ذلك بفارق 4 سنوات على لأقل.

من جانبها، نشرت صحيفة "Bunte" الألمانية شهادة ميلاد موكوكو، التي تكشف عن ميلاده يوم 19 يوليو 2000.

الوثيقة صدرت في ياوندي عاصمة الكاميرون باسم يوسف محمدوـ ووجدت الصحيفة الوثيقة أثناء التحقيق في سيرة موكوكو.

ويعني ذلك أن الدولي الألماني الشاب يبلغ حاليا 22 عاما، وليس 18 مثلما هو مثبت.

وأشارت إلى محاولة المهاجم الكاميروني الأصل، إخفاء الشهادة، لكن ذلك باء بالفشل قبل تسريبها لوسائل الإعلام.

وما زال من غير المعروف مدى صحة هذه الشهادة، والتي إن صحت فإنها تعني أن لموكوكو والدين آخرين، حيث إن الأب في الشهادة اسمه عثمان محمدو (سائق سيارة أجرة) والأم يوسوفا حريرة (ربة منزل).

وتألق موكوكو مع بوروسيا دورتموند تحت 17 عاما بشكل لافت للنظر، سجل 90 هدفا في 56 مباراة، والموسم الجاري بصم فيه على 6 أهداف في 18 مباراة بالبوندسليغا.

المصدر: "وسائل إعلام"

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