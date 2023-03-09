مانشستر يونايتد يصالح جماهيره برباعية في شباك ريال بيتيس
AP
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صالح مانشستر يونايتد جماهيره بعد الخسارة القاسية من ليفربول في الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفه ريال بيتيس 4-1 يوم الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
وتناوب على تسجيل رباعية مانشستر يونايتد كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد، والبرازيلي أنتوني، والبرتغالي برونو فرنانديش، والهولندي فيغهورست، في الدقائق 6، و52، و58، و82 تواليا.
وأحرز أيوزي بيريز هدف ريال بيتيس الوحيد في الدقيقة 32.
وأتى انتصار مانشستر يونايتد بعد أيام من خسارته المهينة بسبعة أهداف دون رد أمام غريمه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر: وكالات