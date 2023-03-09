الدوري الأوروبي.. أرسنال يتعثر في لشبونة وروما يقطع نصف الطريق لربع النهائي

فشل أرسنال في عكس نتائجه المحلية أوروبيا، ونجا بالنيران الصديقة من خسارة أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي وتعادل معه 2-2 الخميس، ضمن ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

في المقابل، وضع روما الإيطالي قدما في ربع النهائي بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2-0.

في المباراة الأولى، افتتح أرسنال التسجيل عن طريق الفرنسي وليام صليبا في الدقيقة 22، عندما ارتقى برأسه إلى ركنية وحولها قوية في الشباك، قبل أن يدرك غونسالو إيناسيو التعادل لسبورتينغ في الدقيقة 34 من ضربة رأسية بعد ركنية أيضا.

وتقدم سبورتينغ في الشوط الثاني عن طريق جواو فيرنانديش بعدما تابع كرة ارتدت من حارس أرسنال في الدقيقة 55.

وفيما كان الفريق البرتغالي يمني النفس بالفوز على أرضه، جاء هدف التعادل للنادي الإنجليزي في الدقيقة 62، عندما سدد السويسري غرانيت تشاكا كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء، فارتطمت بالمدافع الياباني هيديماسا موريتا وغيرت مسارها وسكنت الشباك، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في لندن في 16 مارس الحالي.

في المباراة الثانية وعلى الملعب الأولمبي في روما، افتتح صاحب الأرض التسجيل عن طريق المصري الأصل والإيطالي الجنسية ستيفان الشعراوي في الدقيقة 13.

وسجل البديل المدافع ماراش كومبولا الهدف الثاني لروما بضربة رأسية في الدقيقة 87.

وحقق روما فوزه الثاني في عقر داره في مبارياته الأوروبية الثماني الأخيرة أمام فرق إسبانية، مقابل تعادلين و4 هزائم.

المصدر: وكالات