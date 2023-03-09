دوري الأبطال.. ريال مدريد يرفض تعويض "اليويفا" عن فوضى نهائي العام الماضي

رفض ريال مدريد يوم الخميس، عرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعويض الجماهير المتضررة جراء الفوضى خارج ملعب "دو فرانس" في باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان "اليويفا" أعلن الثلاثاء الماضي، أنه سيعوض جميع مشجعي ليفربول، بالإضافة إلى المشجعين الآخرين الذين تأثروا بالفوضى التي سبقت مباراة ريال مدريد وليفربول لدخول الملعب، حيث تم تأخير صافرة بداية المباراة 37 دقيقة في العاصمة الفرنسية.

وقال ريال مدريد الذي توج بطلا في المباراة النهائية أمام ليفربول 1-0 في 28 مايو 2022، وشهدت مضايقات من قبل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، إنه لن يتعاون مع خطة "اليويفا".

وأفاد الريال في بيان "للأسف، يعتقد نادينا أن اقتراح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المعلن رسميا الثلاثاء الماضي، غير كاف".

وأضاف "إنها تتكون (الاقتراحات) فقط من سداد ثمن التذكرة، والتي تخضع أيضا للوفاء بسلسلة من المتطلبات، بما في ذلك تقديم دليل على وقت الوصول إلى الملعب".

وانتقد تقرير مستقل الاتحاد القاري للعبة بشدة بسبب الأحداث التي وقعت خارج الملعب.

وتابع نادي العاصمة "بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها الخبراء"، فقد توقعوا تعويضات تتماشى مع خطورة الأحداث وتهمة "اليويفا" وأن "كل الجماهير عانت من تأخير غير مقبول في بداية المباراة".

وشدد الريال أنه "بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انعدام غير مقبول للأمن في الوصول إلى الملعب والخروج منه على حد سواء، فضلا عن أضرار إضافية مثل السرقة والاعتداءات والتهديدات".

وأردف "لهذا السبب، قرر ريال مدريد عدم التعاون في إجراءات التعويض المشروط التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي نطلبه لتصحيح الوضع وتحمل مسؤوليته الكاملة".

المصدر: أ ف ب