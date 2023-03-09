موقف بنزيما من المشاركة في مواجهتي الريال ضد إسبانيول وليفربول

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد ضد ضيفه إسبانيول يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بعد غيابه عن الحصة التدريبية يوم الخميس.

ولم يتدرب بنزيما مع زملائه هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الكاحل وفق ما أفادت تقارير إسبانية.

وقال مصدر في ريال مدريد لوكالة "فرانس برس"، إن مشاركة المهاجم الفرنسي ضد إسبانيول تتعلق بإمكانية مشاركته في التدريبات غدا الجمعة من عدمها، مضيفا أن بنزيما تمرن بمفرده خلال الأسبوع الحالي.

وأكدت تقارير أن بنزيما ليس موضع شك بالنسبة لمواجهة ليفربول الأربعاء المقبل في مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الملكي 5-2 على ملعب "أنفيلد" ذهابا.

وعانى بنزيما من العديد من الإصابات هذا الموسم وغاب عن منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022.

المصدر: أ ف ب