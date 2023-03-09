مبابي يثير الجدل بشأن مستقبله بعد إقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي على مستقبله مع باريس سان جيرمان، بعد إقصاء الأخير من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

وودع سان جيرمان دوري الأبطال، أمس الأربعاء، عقب الخسارة بهدفين دون رد أمام بايرن ميونخ في إياب الدور ثمن النهائي.

وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة، قال مبابي: "نحن محبطون ولكن علينا أن نمضي قدما".

وبشأن إمكانية مغادرة باريس، أوضح صاحب الـ24 عاما: "لا، لا، أنا هادئ، الشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم هو الفوز بالدوري الفرنسي، وبعد ذلك سنرى".

وتابع: "في الوقت الحالي، أنا أتحدث فقط عن هذا الموسم. لا شيء آخر يهمني.. نشعر بخيبة أمل".

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف العام 2025، علما بأنه كان قريبا جدا من الانتقال لريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (14 لقبا)، في صيف العام الماضي، لكن الصفقة انهارت بعد قرار المهاجم الفرنسي بتجديد عقده مع النادي الباريسي.

وبعد خروج سان جيرمان من دوري الأبطال أمس، دعت الصحافة الإسبانية مبابي للتفكير مجددا بالانتقال إلى ريال مدريد، ونشرت صحيفة "ماركا"، صورة للمهاجم الفرنسي على صفحتها الأولى وعنونت: "إذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، فأنت تعرف بالفعل ما يجب فعله"، في رسالة واضحة إلى اللاعب الفرنسي للنظر للنجاحات المبهرة التي حققها الريال مؤخرا في المسابقة القارية.

المصدر: express.co.uk