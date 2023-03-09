"عودوا إلى المطبخ!".. ليفاندوفسكي يستعرض رسائل "عنصرية" وجهت للاعبات برشلونة (فيديو)

قام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، باستعراض بعض الرسائل التي توجه للاعبات فريق البرسا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حملة توعية للمساواة بين الرجل والمرأة، يقدمها برشلونة تحت شعار "المساواة في ألواننا"، ظهر ليفاندوفسكي، في فيديو على حسابات النادي الرسمية، وهو يقرأ مئات رسائل الكراهية للاعبات البلوغرانا، مثل "توقفوا عن نشر محتوى عن هذا الفريق الغبي، لا أحد يهتم"، و"لتذهبن إلى المطبخ" و"كرة القدم النسائية ليست كرة قدم حقيقية".

وقال هداف برشلونة، عبر الفيديو تعليقا على إظهار الكراهية للاعبات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه التعليقات يصعب قراءتها وسماعها حتى بالنسبة لي".

وضرب أيضا مثالا بزوجته باعتبارها مرجعا وشخصا يعجب به إزاء الجهد اليومي الذي تبذله لتحقيق أحلامها وإثبات جدارتها.

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وانضمت له في الفيديو لاعبة برشلونة ماريا بيلا ليون، وتحدثت عما تعانيه هي وزميلاتها بالفريق يوميا، قائلة:

"ما هي الحاجة إلى نشر هذه الرسائل؟ إذا لم تعجبك اللعبة، فلا تشاهدها، لكنني لا أفهم لماذا يتعين عليك باستمرار نشر هذه الأنواع من التعليقات".

وأضافت: "علينا مواجهة ذلك الأمر يوميا، على شبكات التواصل الاجتماعي".

ويتصدر فريق برشلونة للسيدات، ترتيب فرق الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن نظيره ريال مدريد بسجل نظيف من أي هزيمة.

المصدر: twitter/FCBarcelona