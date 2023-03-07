دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يهزم الترجي وينعش آماله في التأهل

حافظ الزمالك على حظوظه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3-1، يوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وجاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك، عن طريق اللاعب سيف فاروق جعفر، في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء من جانب أحمد سيد زيزو، قابلها سيف جعفر بتسديدة قوية في شباك الترجي.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 29 انبرى لها أحمد سيد زيزو بنجاح.

وسجل رياض بن عياد، هدف تقليص الفارق للترجي في الدقيقة 57، لكن سيف الدين الجزيري، أعاد فارق الهدفين بتسجيله الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة "90+1".

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع المريخ السوداني في حين توقف رصيد الترجي عند 9 نقاط وبقي في صدارة المجموعة الثالثة بفارق ثلاث نقاط عن شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثاني.

المصدر: RT