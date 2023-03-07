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مصرع مشجع إنجليزي خلال اشتباك عقب مباراة في الدوري

الرياضة

مصرع مشجع إنجليزي خلال اشتباك عقب مباراة في الدوري
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توفي مشجع لنادي بلاكبول لكرة القدم إثر شجار جماعي مع مشجعي نادي بيرنلي، بعد مباراة الفريقين التي أقيمت السبت الماضي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

ولقي المشجع توني جونسون، الذي يبلغ من العمر 55 عاما مصرعه، بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس خارج حانة في بلاكبول.

ونعى بلاكبول يوم الثلاثاء مشجعه وقال في بيان، إنه أصيب بصدمة شديدة لوفاة أحد مشجعيه، بعد مشاجرة في إحدى الحانات عقب مواجهة بيرنلي السبت الماضي.

وقال بلاكبول في بيانه: "يشعر بلاكبول بصدمة شديدة وحزن بالغ لسماع نبأ وفاة المشجع توني جونسون، بشكل مأساوي".

واعتقلت الشرطة أحد مشجعي نادي بيرنلي، في الثلاثينيات من عمره، للاشتباه في التسبب بإصابة جونسون، وتم الإفراج عنه بكفالة حتى الأول من يونيو المقبل.

وطلب المحققون في القضية من أي شخص لديه لقطات أن يشاركها معهم، لكن مع التشديد على الناس بأنه لا ينبغي مشاركة صور المشاجرة عبر الإنترنت.

المصدر: goal.com

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