أول تعليق لنجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة بسباعية أمام ليفربول

خرج نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، عن صمته بعدما تكبد فريقه على يد ليفربول الهزيمة الأسوأ في تاريخه خلال حقبة الدوري الإنجليزي، وذلك خلال مواجهة الفريقين الأحد الماضي.

وظهر لاعبو مانشستر بشكل باهت ليخسروا المباراة بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف دون رد.

وفي أول تعليق له على تلك الخسارة المذلة، كتب راشفورد عبر حسابه على "تويتر": "كنت أتمنى أن نلعب مباراة ليفربول لمحاولة تصحيح الأمور".

I wish we could play a game today to try and put things right. The result is the result, and we can’t see past that! We must not let it define our season. We have to trust the process and stick together. — Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 6, 2023

وأضاف: "النتيجة حدثت ولا يمكننا العودة للوراء، يجب ألا نجعل تلك النتيجة تحدد موسمنا، علينا أن نثق بمشروعنا وأن نقف سويا كفريق".

ومنذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي مطلع العام الحالي، أصبح راشفورد النجم الأول في مانشستر يونايتد، حيث سجل له 14 هدفا في الدوري الإنجليزي، وقاده قبل أيام للتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 49 نقطة.

المصدر: RT