الأندية الإنجليزية "محبطة" من كثرة دقائق الصمت

يشعر لاعبو الدوري الإنجليزي بالضجر من كثرة حالات التأبين وحملات الدعم التي يقومون بها قبل المباريات.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن القلق يتمثل في أن حالات التأبين والترويج للقضايا المختلفة التي تطلب من الأندية باتت شائعة ما سيقلل من أهمية مثل هذه الأعمال، كرحيل أساطير الأندية.

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وقال مصدر مطلع في تصريحات للصحيفة الإنجليزية: "اللاعبون يشعرون بالإرهاق من الحزن، والأمر أصبح كثيرا جدا، لقد انخفضت المعايير بشكل واضح".

وأضاف: "الاعتقاد هو أن رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخافان من إثارة غضب أي شخص، ويوافقان على أي طلب".

وختم: "الأمر لا يقتصر على دقيقة الصمت أو التصفيق، حيث يطلب من المدربين دائما دعم العديد من الحملات المختلفة، والتي تجعل هناك شارات متعددة على الصدر كل أسبوع تقريبا، الأمر يجلب تأثيرا عكسيا".

المصدر: goal