مباريات من مئة دقيقة.. تعديلات جذرية في قوانين كرة القدم لصالح الجمهور!

من المقرر أن تصبح المباريات التي تمتد لمئة دقيقة والتي كانت معتادة في مونديال 2022، روتينية في مباريات الأندية، وفقا لاجتماع الهيئة المسؤولة عن وضع اللوائح في الاتحاد الدولي للعبة.

وشدد الاجتماع السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب"، والذي عقد في لندن أمس الأحد، على الحاجة إلى احتساب الوقت المضاف بدقة لتعويض التوقف بسبب الإصابات ودخول البدلاء وإضاعة الوقت المتعمدة والاحتفالات بإحراز الأهداف.

وفي السياق، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو: "نريد أن نحارب إضاعة الوقت، نريد أن يستمتع المشجعون بالمباراة".

وأضاف "سنتابع بطولات الدوري في جميع أنحاء العالم لضمان لعب وقت التوقف المناسب.. لا أعتقد أن هناك أي إجراء قسري يمكن اتخاذه".

واتفق أعضاء "إيفاب" على أنهم لا يريدون كبح الاحتفالات بإحراز الأهداف.

ويضم "إيفاب" اتحادات كرة القدم البريطانية الأربعة ومندوبي "الفيفا"، وهو الجهة التي تحدد قوانين لعبة كرة القدم.

وفي كأس العالم 2022 في قطر، أصبح كل شوط تقريبا يضاف له خمس دقائق كوقت بديل عن الضائع بشكل روتيني، إذ اتبع الحكام تعليمات "الفيفا" باحتساب الوقت المضاف بدقة لتعويض التوقف، وهو ما جعل معظم المباريات تمتد لمئة دقيقة أو أكثر بدلا من تسعين دقيقة.

المصدر: أ ب