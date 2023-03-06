بعد أن حطم رقمه التاريخي.. أسطورة ليفربول يوجه رسالة لصلاح

هنأ أسطورة نادي ليفربول، الإنجليزي روبي فاولر، المهاجم الدولي المصري محمد صلاح على كسر رقمه التاريخي مع "الريدز".

وسجل صلاح هدفين خلال فوز ليفربول على حساب غريمه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، ووصل النجم المصري بذلك إلى هدفه الـ129 بقميص "الريدز" ليتربع على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في "البريميرليغ"، محطما رقم فاولر، الذي سجل 128 هدفا.

ونشر فاولر عبر حسابه على "تويتر"، صورة له من مدرجات ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول، خلال احتفاله بالهدف الذي كسر به صلاح رقمه، وكتب: "تهنئة كبيرة لصلاح.. صلاح أسطورة ليفربول".

وعزز صلاح أيضا في مباراة الأمس، رقمه القياسي كأفضل هداف لفريق ليفربول في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.

كما أصبح صلاح ثاني لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد، بعد جيمي فلويد هاسلبانك، وأول لاعب من ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات أمام "الشياطين الحمر".

المصدر: RT