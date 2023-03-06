جائزة البحرين للفورمولا 1.. خالد بن حمد يتوج سائق فريق ريدبول ماكس فيرستابن

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، 2023 وذلك في السباق الذي أقيم الأحد على حلبة البحرين الدولية.

وقام الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتسليم فيرستابن كأس الجائزة.

واستطاع سائق فريق ريد بول التصدر منذ البداية بعدما انطلق من المركز الأول، ليؤكد أنه المرشح الأبرز هذا الموسم أيضا لحصد اللقب والمحافظة عليه للمرة الثالثة تواليا.

Yes!!! Exactly the start we hoped for 💪 A very lovely result finishing one-two 👏



A big thank you goes out to the entire team, this is down to all their hard work over the winter!



Let’s keep pushing @SChecoPerez@redbullracing@HondaRacingGLB#BahrainGPpic.twitter.com/AAiImT001n — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 5, 2023

وحل في المركز الثاني زميله سيرجيو بيريز سائق ريد بول الآخر، مؤكدا على جاهزية الفريق للحفاظ على ما حققه الموسم الماضي على مستوى الصانعين كذلك.

وجاء الإسباني فرناندو ألونسو البالغ 41 عاما، في المركز الثالث، وصعد إلى منصة المتوجين مع فريقه الجديد أستون مارتن، بعدما انتقل إليه قادما من فريق ألبين.

وعاش فريق فيراري الإيطالي خيبة كبيرة، حين اضطر شارل لوكليرك للانسحاب من السباق في اللفة رقم 41 بعد توقف السيارة، فيما جاء زميله الآخر كارلوس ساينز رابعا.

واحتل بطل العالم 7 مرات، البريطاني لويس هاميلتون، المركز الخامس في الترتيب العام.

وكانت أبرز نتيجة في السباق للكندي لانس سترول باحتلاله المركز السادس مع أستون مارتن على الرغم من غيابه عن اختبارات ما قبل بداية الموسم بسبب كسر في المعصمين وأصبع القدم.

المصدر: "وكالات"