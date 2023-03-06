بالفيديو.. صراع الهبوط بالدوري الهولندي كاد يتسبب في كارثة!

شهدت مواجهة فولندام أمام نظيره إيمن في الجولة الـ 24 من الدوري الهولندي لكرة القدم مواجهات قوية بين جماهير الفريقين والشرطة.

جاء هذا بعد أن انتهت المباراة 3-1 للفريق صاحب الأرض، الذي تأخر من هدف عكسي في بداية الشوط الأول ثم نجح في قلب الطاولة والتقدم.

ونشرت الشرطة بيانا بعد المباراة، أكدت خلاله استمرار المواجهات لما بعد اللقاء خارج الملعب، حيث وصلت الجماهير إلى مناطق سكنية واستمرت في قتال بعضها البعض.

وذكر بيان الشرطة: "تعرض 3 رجال شرطة لإصابات، حيث تم ضربهم وإلقاء بعض الأغراض المعدنية عليهم، لكنهم لم يتم إدخالهم إلى المستشفى".

يذكر أن فولندام صعد بعد المواجهة إلى المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الهولندي، بينما لا يزال إيمن في المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"