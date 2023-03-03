تعادل بطعم الهزيمة بين الزمالك وبيراميدز

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت نادي الزمالك ومضيفه بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واكتفى كل من الزمالك وبيراميدز بنقطة واحد فقط بعد هذا التعادل الذي جاء بمثابة الهزيمة بالنسبة للطرفين.

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى 33 نقطة حصدها من 19 مباراة، وبقي في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

بينما يشغل نادي بيراميدز مركز الوصافة برصيد 39 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر نادي الأهلي الذي خاض 17 مباراة فقط حتى الآن.

المصدر: RT