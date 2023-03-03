النصر لاستعادة العرش ورونالدو نحو صدارة الهدافين.. التشكيلة الأساسية

يستضيف ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي، مباراة نادي النصر وضيفه الباطن، ضمن الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي رودي غارسيا (58 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة رونالدو:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

3- عبد الله مادو

38- علي لاجامي

13- جيسلان كونان

17- عبد الله الخيبري

18- لويز غوستافو

14- سامي النجعي

77- ماشاريبوف

29- عبد الرحمن غريب

7- كريستيانو رونالدو.

قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الباطن اليوم 💛



بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/RNj6tHnYPN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 3, 2023

بينما اختارالكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش (57 عاما) المدير الفني لنادي الباطن، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

25- مارتن كامبانيا

3- محمد ناجي

4- موريسيو أنطونيو

6- بسام الحريجي

13- عبد الله اليوسف

8- سيساستيا نبيدروزا

17- يحيى القرني

7- يوسف المزيريب

11- أندريه بوكيا

70- راكان الشملان

31- رينزو لوبيز.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) أصبح أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين في المملكة، وأول لاعب يسجل "هاتريك" مرتين خلال أول 5 مباريات له.

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ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 8 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، ويشغل المركز الخامس في ترتيب أفضل هدافي "روشن" حتى الآن، بفارق 5 أهداف عن زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا المتصدر، والذي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبا بسبب الإصابة.

بينما تراجع نادي النصر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر نادي الاتحاد، بعد تغلبه على مضيفه الخليج (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات هذه الجولة.

بينما يتذيل نادي الباطن جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

المصدر: RT