الزمالك ضيفا على بيراميدز.. التشكيلة الأساسية

يحل نادي الزمالك لدى مضيفه بيراميدز مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي جايمي باتشيكو (64 عاما)، المدير الفني لنادي بيراميدز، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

إختيارات مديرنا الفني جايمي باتشيكو للتشكيل الذي سيبدأ به المباراة الليلة 🔵📋#بيراميدز | #بيراميدز_الزمالكpic.twitter.com/t1wCCtMpK9 — Pyramids FC (@pyramidsfc) March 3, 2023

بينما اختار البرتغالي ألآخر المخضرم جوسفالدو فيريرا (76 عاما)، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

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ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة حصدها من 18 مباراة.

بينما يشغل نادي بيراميدز مركز الوصافة برصيد 38 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر نادي الأهلي الذي خاض 17 مباراة فقط حتى الآن.

المصدر: RT