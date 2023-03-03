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توجيه تهمة الاغتصاب إلى اللاعب المغربي أشرف حكيمي

الرياضة

توجيه تهمة الاغتصاب إلى اللاعب المغربي أشرف حكيمي
حكيمي وزوجته
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قال مكتب المدعي العام في نانتير اليوم الجمعة إنه تم توجيه تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي.

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واستجوب المدعون العامون أمس الخميس حكيمي، بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية بأن الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، هبة عبوك، بدأت إجراءات انفصالها عن زوجها حكيمي.

المصدر: أ ف ب

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