تشافي "الغاضب" يعلق على خسارة برشلونة المفاجئة أمام ألميريا

عبر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن غضبه الشديد عقب الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام ألميريا أمس الأحد، واصفا إياها بأسوأ مباراة لعبها الفريق لهذا الموسم.

وفجر ألميريا أكبر المفاجآت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على المتصدر برشلونة بهدف دون رد.

وعلق تشافي هيرنانديز في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء المباراة قائلا: "غاضب للغاية. لعبنا أسوأ مباراة لنا هذا الموسم. لقد افتقرنا إلى الحدة والإيقاع. لم يكن لدينا الرغبة لتحقيق الفوز".

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وأضاف: "إنه يوم صعب، ولكن ما زلنا ننافس على اللقب. لقد كان الفريق متعبا بعض الشيء لهذا قمنا بالمداورة. اليوم فقدنا فرصة ذهبية للانفراد أكثر بالصدارة".

وتابع: "لقد جربنا كل شيء. لقد لعبنا بتشكيلة 3–4–3 مع أراوخو في المقدمة. لقد دافع ألميريا بشكل جيد. كان لدينا بعض الفرص من العرضيات ولكنها لم تكن واضحة. لم يكن يوما جيدا بالنسبة لنا".

وأكمل: "فشلنا. أعتذر للجماهير. فقدنا فرصة ذهبية. الآن نريد تغيير الوضع إذا كنا نريد الفوز بلقبي الدوري والكأس".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، غريمه ريال مدريد الذي تعثر بنتيجة التعادل 1-1 السبت أمام جاره أتلتيكو مدريد، بينما رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة وارتقى للمركز الخامس عشر.

المصدر: "وسائل إعلام"