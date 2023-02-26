دوري أبطال آسيا.. الهلال إلى النهائي بسباعية تاريخية في شباك الدحيل

حقق نادي الهلال السعودي حامل اللقب فوزا تاريخيا على مضيفه الدحيل القطري بسباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الأحد، حيث خطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وعلى ملعب الثمامة المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، سجل النيجيري أوديون إيغالو "سوبر هاتريك" في الدقائق 2، 10، 48، و63، إضافة إلى ثنائية المالي موسى ماريغا في الدقيقتين 14، و27، وهدف لسالم الدوسري في الدقيقة 38.

وبات الهلال أول ناد يسجل خمسة أهداف في الشوط الأول ضمن الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، كما حقق أكبر انتصار في تاريخ الأدوار الإقصائية وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

7 - الهلال يسجّل أكبر انتصار في تاريخ الأدوار الإقصائية في #دوري_ابطال_اسيا@theAFCCL_ar بفوزه 7⃣ - 0⃣ . تاريخي. — OptaArabi (@OptaArabi) February 26, 2023

وستكون هذه هي المرة الخامسة التي يصل فيها الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد منذ عام 2003، حيث سبق له خوض النهائي أعوام 2014، 2017، 2019 و2021.

وضرب الهلال موعدا مع أوراوا الياباني في المباراة النهائية لنسخة هذا العام.

وسبق للفريقين أن التقيا في مواجهتين خلال المشهد الختامي لدوري أبطال آسيا، في نسختي 2017 و2019، وقد خسر الهلال في الأولى وفاز في الثانية.

المصدر: "أوبتا" + RT