المغربي زياش يصفع لاعب توتنهام وتقنية "الفار" "تنقذه" بعد طرده (فيديو)

أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، صانع ألعاب نادي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، من الطرد في مباراة فريقه ضد توتنهام يوم السبت، لحساب المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتكب زياش خطأ ضد ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، ليبادر لاعبو "السبيرز" بدفع النجم المغربي والاعتداء عليه.

ورد زياش على استفزاز لاعبي توتنهام بصفع الظهير الأيمن، البرازيلي إيمرسون.

🟥 تم طرد حكيم زياش بسبب سلوكه العنيف



🟨 تم تغيير البطاقة الحمراء إلى صفراء ابعد مراجعة الفار



وحش زياش 👏🏼 pic.twitter.com/w3S845WUwx — Transfer Mercato (@transfermerkato) February 26, 2023

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه زياش بعد لكمه إيميرسون.

Hakim Ziyech’in gördüğü kırmızı kart iptal edildi.



pic.twitter.com/pxTANoqvhT — Detay Futbol (@detayfutbolcom) February 26, 2023

وهنا تدخلت غرفة تقنية الفيديو، واستدعت الحكم لمشاهدة اللقطة مرة أخرى بين زياش وإيمرسون، فاستقر في النهاية عقب مراجعة تقنية "الفار" على تغيير قراره من طرد مباشر للنجم المغربي إلى الاكتفاء بإنذاره بالبطاقة الصفراء.

وانتهت المباراة بخسارة تشيلسي بهدفين دون رد، ليتأزم موقفه في الدوري، حيث تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.

في المقابل، رفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة ليعزز موقعه في المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: سكاي سبورتس