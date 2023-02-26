الدوري الإيطالي.. بولونيا يسدي خدمة لنابولي بإسقاطه إنتر

أسدى بولونيا خدمة لنابولي المتصدر بإسقاطه ضيفه إنتر الثاني 1-0 الأحد، في المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبوقع أقل قساوة من الموسم الماضي حين أسقطه على الملعب ذاته 2-1 في أبريل في مباراة مؤجلة فتحت الباب في النهاية أمام جاره ميلان للفوز باللقب بفارق نقطتين، جدد بولونيا انتصاره على إنتر في ملعب "ريناتو دل آرا" بهدف سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 76.

وسمح هذا الفوز لنابولي، الفائز السبت على إمبولي 2-0، في الإبقاء على فارق النقاط الـ18 الذي يفصله عن إنتر والاقتراب خطوة أخرى نحو حسم لقبه الأول منذ 1990 بشكل مبكر من الموسم.

وتسببت الهزيمة السابعة لإنتر هذا الموسم برفع حدة الصراع على المراكز الثلاثة المتبقية المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بما أن "نيراتسوري" لا يتقدم سوى بفارق 3 نقاط عن كل من روما وجاره ميلان حامل اللقب و5 عن لاتسيو.

وسيصبح ميلان وروما على المسافة ذاتها من إنتر في حال فوز الأول على ضيفه أتالانتا مساء الأحد والثاني على مضيفه كريمونيزي الثلاثاء، فيما سيصبح لاتسيو على بعد نقطتين من "نيراتسوري" في حال فوزه الاثنين على سامبدوريا.

المصدر: وكالات