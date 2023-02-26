أول تعليق لكلوب بعد فشل ليفربول في الفوز على كريستال بالاس

تباينت لهجة مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بعد تعادل فريقه مع مضيفه كريستال بالاس سلبيا، أمس السبت، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح كلوب بعد المباراة "الخروج بشباك نظيفة أمر جيد، لقد حصلنا على نقطة، هذه المباراة تشبه جميع مبارياتنا السابقة في ملعب كريستال بالاس، الفارق أننا لم نسجل هذه المرة".

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وأضاف المدرب الألماني "مع مرور الوقت في المباراة، بقى كريستال بالاس أكثر دفاعا، لقد تكتل بكثافة أمام مرماه، في مثل هذه الحالة، لا يمكن أن نفوز بخمسة أهداف حتى إذا سجلنا الهدف الأول".

وتابع "لقد شعر الجمهور بالملل بسبب الطريقة الدفاعية لكريستال بالاس، وأهدرنا ثلاث فرص منها كرة في العارضة لمحمد صلاح".

وحذر كلوب من فقدان لاعبيه الكرة في أماكن مؤثرة بالملعب، مشددا في ختام تصريحاته "يجب أن نصحح هذه السلبية، فالأخطاء واردة، وعلينا التعامل معها".

وبهذا التعادل وهو السابع لليفربول في مسابقة الدوري هذا الموسم، رفع "الريدز" رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، على بعد ست نقاط من توتنهام، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات